Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in eine Bäckerei

Gullydeckel sollte Scheibe zerstören

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag um 18.30 Uhr bis Samstag (23. August 2019) um 06.20 Uhr, in eine Bäckerei an der Kaßstraße einzubrechen. Augenscheinlich nahmen sie einen quadratischen Gullydeckel und drückten oder schlugen ihn gegen eine Scheibe an der Ladenfront, jedoch hielt diese Stand. Es entstand allerdings Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

