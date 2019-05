Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand im Proberaum

Oberhausen (ots)

Einsatz: Samstag, 25. Mai 2019, Ebertstraße

Am Samstagabend wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen eine Rauchentwicklung aus einem Bunker an der Sedanstraße gemeldet. An der Tür eines im Bunker befindlichen Proberaumes konnte eine starke Hitzeentwicklung festgestellt werden. Nach der Räumung des Gebäudes wurde die Tür geöffnet, der Brand durch die Einsatzkräfte abgelöscht. Zur Belüftung des Gebäudes wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Es kamen keine Personen zu Schaden, die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

