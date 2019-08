Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Geschäft

Täter schlägt Scheibe ein

Geldern-Veert (ots)

Am Montag (26. August 2019), gegen 02:10 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Geschäft für Angelsportbedarf an der Klever Straße, indem er eine Scheibe einschlug. Der Mann wurde bei seiner Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist eine männliche Person mit hellen, lichten Haaren zu sehen. Der Täter trug eine zweifarbige Jacke, eine helle Hose und dunkle Turnschuhe mit heller Sohle. Er entwendete unter anderem Angelruten sowie Schnüre und Rollen. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

