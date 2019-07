Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 400 Kisten mit Pfandgläsern entwendet

Gronau (ots)

Im großen Stil hatten es Unbekannte in Gronau-Epe auf Leergut abgesehen: Die Täter stahlen in der vergangenen Woche 400 Kisten mit leeren Joghurtgläsern vom Gelände einer Firma am Amelandsbrückenweg. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Grundstück verschafft, indem sie einen Gitterzaun herunterdrückten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell