Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein Leichtverletzer und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Bocholt ereignet hat. Ein 24 Jahre alter Pedelecfahrer war gegen 14.10 Uhr auf der Kreuzung Petersfeldstraße/Ruhrallee/Moselstraße mit dem Wagen einer 69-jährigen Bocholterin zusammengestoßen. Sie hatte von der Petersfeldstraße nach links in die Ruhrallee abbiegen wollen. Der Zweiradfahrer aus Bocholt war ihr entgegengekommen.

