Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher suchen das Weite

Raesfeld (ots)

Geflüchtet sind unbekannte Einbrecher am Sonntag in Raesfeld. Die Täter hatten gegen 23.20 Uhr versucht, in ein Wohnhaus am Blumenweg einzudringen. Eine Bewohnerin hörte Geräusche, als die Unbekannten ein Fenster aufhebeln wollten. Die Frau machte sich bemerkbar, woraufhin sich die Einbrecher entfernten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell