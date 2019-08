Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in eine Kanzlei

Versuchter Diebstahl eines Tresors

Kevelaer (ots)

Bislang unbekannte Täter kletterten in der Zeit von Freitag um 14.00 Uhr bis Montag (26. August 2019) um 07.50 Uhr auf das Flachdach eines Lebensmittelgeschäftes an der Gelderner Straße, um von dort aus durch ein Fenster in die Kanzlei einzubrechen, die im ersten Obergeschoss liegt. Im Anschluss durchsuchten sie die Büros nach Wertgegenständen.

Als die Unbekannten versuchten, den Kanzleitresor über das Treppenhaus abzutransportieren, stürzte dieser die Stufen hinunter. Aus Angst durch das verursachte Geräusch entdeckt zu werden, flüchteten sie vom Tatort ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

