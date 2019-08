Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Grauer Audi angefahren

Kleve (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße Am Freudenberg beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch (28. August 2019) zwischen 07.45 Uhr und 16.00 Uhr einen geparkten grauen Audi Avant.

Der Audi wies Beschädigungen im hinteren linken Bereich auf. Die Beamten stellten hellblauen Fremdlack an der Unfallbeschädigung fest.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell