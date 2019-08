Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl eines Pkw

Mercedes-Benz mit dem Kennzeichen MG - H 7252 entwendet

Goch (ots)

Einen silberfarbenen Mercedes-Benz (SUV) mit dem Kennzeichen MG - H 7252 entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. August 2019) zwischen 18.00 Uhr abends und 08.00 Uhr morgens. Der Wagen stand auf einem Stellplatz neben dem Wohnhaus an der Hevelingstraße in Pfalzdorf.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

