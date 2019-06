Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autoscheibe eingeworfen und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, den 04.06.19 gegen 13.30 Uhr warf eine bislang unbekannte männliche Person in der Ludwigstraße die Beifahrerscheibe eines schwarzen Opel Zafira mit einem Stein ein. Der im Fahrzeug befindliche Geldbeutel sowie eine Sonnenbrille wurden nicht entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Zeuge konnte beobachten wie der Tatverdächtige, der mit einem roten T-Shirt bekleidet war, in Richtung Finkengarten davonlief. Zeugen die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

