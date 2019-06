Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlichtfahrt direkt vor dem Streifenwagen

Während der Verkehrskontrolle stellen die Beamten Alkoholgeruch fest

Ulm (ots)

Probleme sich auf den Verkehr zu konzentrieren hatte offensichtlich ein 55jähriger Autofahrer am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Römerstraße. Zunächst hatte er mit seinem BMW an der roten Ampel auf Höhe des Schaffelkinger Wegs angehalten. Plötzlich fuhr er trotz des für ihn geltenden Rotlichts los. Die direkt hinter im stehende Streifenwagenbestatzung des Polizeireviers Ulm-West überprüfte daraufhin den Fahrer. Der hatte offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1024856)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell