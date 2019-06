Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Obermarchtal - Vorfahrt mißachtet

Drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B311 bei Obermarchtal

Ulm (ots)

Offensichtlich übersehen hatte eine 33jährige Fordfahrerin einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter am Samstagmittag gegen 11.15 Uhr. Die 33jährige wollte von der B311 nach links in Richtung Datthausen abbiegen. Der Fahrer des Sprinters konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und krachte so in den Ford, dass dieser nach rechts wegschleuderte. Im weiteren Verlauf stieß der schleudernde Ford mit einem in der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Opel Astra einer 46jährigen Frau zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 33jährige Unfallverursacherin und ihr 37jähriger Beifahrer schwer verletzt. Auch der 37jährige Sprinterfahrer, der nach Ermittlungen der den Unfall aufnehmenden Streife des Verkehrskommissariats Laupheim nicht angegurtet war, erlitt schwere Verletzungen. Die im Opel sitzende Fahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mindestens 30000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Mann und fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn konnte erst wieder freigegeben werden, nachdem eine Kehrmaschine diese gereinigt hatte. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1025123)

