Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten beleidigt

Bodycam zeichnet Schimpftriade auf

Ulm (ots)

Mehr als ungebührlich verhielt sich ein 27jähriger Mann am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Ulmer Fußgängerzone. Aufgefallen war der Mann einer vorbeifahrenden Streife, weil er sich mit einem Obdachlosen stritt. Anstatt sich nach dem Streit zu beruhigen setzte sich der 27jährige auf ein Rondell und beleidigte die Besatzung des Streifenwagens mit mehreren Ausdrücken. Dies veranlasste die Polizeibeamten ihre Bodycam einzuschalten. Noch während seiner Personalienfeststellung kam es zu weiteren Beleidigungen, die jetzt aufgezeichnet wurden. Aufgrund seines Zustandes musste der Mann den Rest der Nacht in der Zelle ausgenüchtert werden. Ein Alkotest hatte einen Wert von mehr als 2,4 Promille ergeben. Gegen den Mann wird nun vom Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1027215)

