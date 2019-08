Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - 13 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag wurden bei zwei Kontrollen in Kallstadt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.00 Uhr wurden in der Weinstraße neun Verstöße festgestellt. Bei erlaubtem Tempo 30 lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 50 km/h. Bei einer weiteren Kontrolle in der Zeit von 23.15 Uhr bis 00.00 Uhr wurde nur eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. In Hardenburg wurde von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr an der B 37 gemessen. Hier wurden zwei Verstöße festgestellt. Von 00.10 Uhr bis 00.55 Uhr wurde in Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße bei geringem Verkehrsaufkommen ein Fahrzeugführer festgestellt, der bei erlaubten 50 km/h mit 74 km/h gemessen wurde.

