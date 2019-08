Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichen gestohlen

Frankeneck (ots)

In gleich zwei Fällen wurden in Frankeneck in der Talstraße am Vormittag des 10.8.2019 zwei hintere Kennzeichen gestohlen. Ein Kennzeichen befand sich an einem Pkw Citroen, das zweite Kennzeichen war an einem Ford Focus angebracht. Die Höhe des einzelnen Sachschadens dürfte sich bei etwa 100 Euro bewegen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

