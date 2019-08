Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Haßloch / Haßloch (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, wurden in den Abendstunden an vier geparkten Pkw`s jeweils ein oder mehrere Fahrzeugreifen mutwillig zerstochen. Alle Fahrzeuge waren im Bereich des Feldweges am Wehlachweiher geparkt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324/9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

