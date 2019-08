Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wachenheim (ots)

Am 10.08.2019 gegen 15:25 Uhr kam es an der Ampelkreuzung in Wachenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen PKW-Fahrer aus Forst und einem 66-jährigen Motorradfahrer aus Wachenheim. Der PKW-Fahrer befuhr die Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim und wollte an besagter Ampelkreuzung nach links in die Waldstraße abbiegen. Der Motorradfahrer befuhr die Weinstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der Autofahrer den Motorradfahrer, sodass dieser, um eine Kollision zu vermeiden, eine Bremsung / Ausweichbewegung einleiten musste und hierbei zu Fall kam. Der Zweiradfahrer zog sich Prellungen am Bein zu - am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR

