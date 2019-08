Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - eingeschlagenes Beifahrerfenster, Sachbeschädigung

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 08.08.2019 auf Freitag, den 09.08.2019 wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe des Beifahrerfensters an einem PKW eingeschlagen. Die 76-jährige Geschädigte aus Bad Dürkheim konnte gegen 3 Uhr morgens ein lautes "Scheppern" wahrnehmen. Sie ging davon aus, dass eine Haustür zugefallen sei. Kurz darauf hörte sie Männerstimmen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den/dem Täter(n) geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

