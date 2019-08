Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Maximilianstraße Einmündung Karl-Helfferich-Straße wurde am 08.08.2019 am Nachmittag eine Unfallbeteiligte leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 55-jähriger Citroen-Fahrer an der Ampelanlage bei Grün von der Maximilianstraße nach links in die Karl-Helfferich-Straße einbiegen. Er rechnete scheinbar nicht damit, dass die aus Richtung Lambrecht entgegenkommende 54-jährige VW-Fahrerin ebenfalls eine Grün-Phase hatte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen am Halswirbel sowie eine Prellung am Fuß. Sie wurde durch die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgt. Der 55-Jährige sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 13000 Euro.

