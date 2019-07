Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schnellrestaurant

Höxter (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in ein Schnellrestaurant an der Albaxer Straße in Höxter eingebrochen. Am Freitag, 19. Juli, verschafften sie sich vermutlich in dem Zeitraum zwischen 2:30 Uhr und 5:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie alle Kassen und machten sich auch an einem Tresor zu schaffen. Nach erster Einschätzung erbeuteten sie Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, unter Telefon 05271/962-0. /nig

