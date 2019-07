Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 19-Jährige aus Brakel vermisst

Bad Driburg (ots)

Eine 19-Jährige aus Brakel wird in Bad Driburg und Umgebung gesucht. Am Donnerstag, 18. Juli, verließ sie gegen 11.40 Uhr ein Krankenhaus in der Elmarstraße in Bad Driburg. Seitdem gilt sie als Vermisst. Beschrieben wird sie als 1,67 Meter groß, kräftige Figur, kurze blonde Haare (Bob). Sie trägt eine hautfarbene Hose mit Blumenmuster und ein helles Oberteil. Sie hatte das Krankenhaus zu Fuß stadtauswärts verlassen, womöglich ist sie den Fußweg Richtung Wasserwerk gegangen. Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften sind angelaufen. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell