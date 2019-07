Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Beverungen (ots)

Unbekannte Täter haben in Beverungen in einer Kleingartenanlage an der Hersteller Straße mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Bisher sind vier Fälle bei der Polizei in Höxter zur Anzeige gebracht worden. Wertsachen wurde nach erster Einschätzung nicht entwendet, allerdings liegt der angerichtete Sachschaden bei insgesamt rund 600 Euro. Die Einbrüche haben sich in dem Zeitraum von Dienstag, 16. Juli, nach 19 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juli, bis 14.30 Uhr, ereignet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /nig

