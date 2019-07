Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 19-Jährige ist wieder zurück

Nachtrag zu: 19-Jährige aus Brakel vermisst

Bad Driburg (ots)

Die vermisste 19-Jährige in Bad Driburg ist wieder zurück. Eine Spaziergängerin fand sie am Nachmittag wohlbehalten am Ortsrand von Bad Driburg. /nig (Ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4326732)

