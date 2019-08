Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Sicherer Schulweg für Schulanfänger

Bad Dürkheim (ots)

Nächste Woche beginnt nach 6 Wochen Sommerferien das neue Schuljahr. Dann heißt es wieder "ACHTUNG SCHULANFANG". In den Grundschulen der Stadt Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim beginnt für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Allein in Bad Dürkheim werden in vier Grundschulen 147 Kinder eingeschult.

Für die ABC-Schützlinge ist am Anfang noch alles neu. Hierzu zählt ganz besonders der tägliche Weg zur Schule. Egal ob zu Fuß, mit dem Auto, Bus oder dem Fahrrad. Der tägliche Weg von und zur Schule birgt erhebliche Gefahren für unsere Schulanfänger. Aus diesem Grund bitten wir Sie als Autofahrer auf unsere Kleinsten besondere Rücksicht zu nehmen.

Die Eltern können ihre Kinder auf die neue Situation vorbereiten:

Um Stress zu vermeiden, können Sie bereits jetzt den Schulweg planen. Lassen Sie ihr Kind, wenn möglich zu Fuß zur Schule gehen. Gehen Sie mit ihrem Kind den Schulweg ab, erkunden Sie diesen und zeigen Sie ihm die riskanten Stellen, an denen erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich ist. So lernt ihr Kind auch für die Zukunft aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen. Gut sichtbare und reflektierende Bekleidung oder Schulranzen sollten hierbei eine Selbstverständlichkeit sein.

Beachten Sie bitte bei einem Transport der Kinder mit dem Auto, dass diese bis zum zwölften Lebensjahr, bzw. wenn sie kleiner als 1,50 Meter sind, in geeigneten Kindersitzen transportiert werden müssen. Bei der Fahrt zur Schule mit dem Fahrrad, sollten Sie darauf achten, dass ihr Kind mit einem geeigneten Schutzhelm ausgestattet ist. Dieser bietet erheblichen Schutz vor schweren Kopfverletzungen. Auch sollte durch die vorschriftsmäßige Ausstattung des Fahrrades und die Kleidung gewährleistet sein, dass andere Verkehrsteilnehmer einen Radfahrer schneller erkennen. Der Schulbus gilt als sicheres Verkehrsmittel. Zeigen Sie ihrem Kind den sicheren Weg zur Haltestelle und erklären Sie ihrem Kind, dass die Haltestelle kein Spielplatz ist. Zeigen Sie ihrem Kind das sichere Ein- und Aussteigen.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei Bad Dürkheim zu Beginn des neuen Schuljahres schwerpunktmäßig die Schulwege überwachen. Hier wird insbesondere die Verkehrssituation vor den Schulen im Fokus stehen. Neben der gefahrenen Geschwindigkeit wird auch die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen überwacht. Allerdings werden die Ordnungsbehörden auch die Parksituation beobachten. Durch zugeparkte Gehwege müssen die Kinder die Fahrbahn betreten und begeben sich unnötig in Gefahr.

Die Polizei Bad Dürkheim möchte darauf hinweisen, dass Kinder schnell lernen möchten, den Schulweg zu meistern. Dazu orientieren sie sich an Vorbildern, die dafür sorgen sollten, dass sie sicher zur Schule kommen. Aus diesem Grund lassen Sie uns gemeinsam Vorbild sein! Wir wollen, dass Sie sicher leben - ihre Polizei Bad Dürkheim

