Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel in Vereinsgaststätte gestohlen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Abend des 04.08.2019 wurde einem 18-Jährigen der Geldbeutel in der Gaststätte des Diedesfelder Sportheims gestohlen. Der Geschädigte legte seinen Geldbeutel auf den Tresen und ging kurz auf die Toilette. Nachdem er zurückkam war der Geldbeutel mit 150 Euro Bargeld und zahlreichen Karten verschwunden. Ca. 15-20 Gäste waren zu diesem Zeitpunkt in der Gaststätte anwesend. Der Vorfall wurde nachträglich gemeldet. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell