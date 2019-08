Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Durchfahrtkontrollen Baustelle Asselheim

Grünstadt (Asselheim) - 07.08.2019, 13:30 - 17:30 Uhr (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden die Durchfahrtverbote an den Wirtschaftswegen zwischen Asselheim und Grünstadt überprüft. Beamte des PP Einsatz mussten insgesamt 14 KFZ-Führer sanktionieren. Die Baustelle an der Eisenbahnbrücke soll noch bis kurz vor der Asselheimer Weinkerwe bestehen.

