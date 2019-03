Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wechselgeldbetrug: Täter erbeutet 50 Euro

Attendorn (ots)

In einer Bäckerei in der Kölner Straße in Attendorn hat gestern (26. März) ein Unbekannter gegen 11.50 Uhr eine Angestellte gebeten, ihm einen 50-Euro-Schein in zwei 20-Euro-Scheine und den Restbetrag in Münzgeld zu wechseln. Obwohl viele Kunden im Laden waren, wollte die Angestellte seinem Wunsch nachkommen und händigte ihm den Betrag aus. Als sie ihn daraufhin bat, ihr den 50-Euro-Schein auszuhändigen, erklärte er, dass er das Geld bereits gegeben habe und entfernte sich zügig in unbekannte Richtung. Den Flüchtigen beschrieben Zeugen wie folgt: männlich, circa 35 Jahre alt, circa 1,60 m groß. Zudem hatte er dunkelbraune Haare, die vorne etwas länger waren und einen südländischen Hauttyp. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Daunenjacke ohne Kapuze sowie Jeans. Die Polizei führte sofort eine Nahbereichsfahndung durch, die aber negativ verlief. Wer den Mann gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

