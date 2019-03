Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden nach Tod eines 71-Jährigen

Olpe/Siegen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Attendorn- Wie bereits berichtet verstarb am Montagabend ein 71-Jähriger Mann, der als Busfahrer für eine Zeitarbeitsfirma beschäftigt war, im Industriegebiet in Attendorn - Ennest nach einem verbalen Streit. Nach ersten Angaben sollte es zu auch zu körperlichen Attacken seitens eines 48-jährigen Businsassen aus Olpe gekommen sein. Aussagen von Zeugen haben jedoch diese Beobachtungen widerlegt. Sie gaben an, dass es zwischen den Beteiligten zunächst im Bus zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Danach wurde das Streitgespräch auf der Straße fortgeführt. Dort kam es dann auch zu leichtem Körperkontakt zwischen den Beteiligten. Einem Zeugen gelang es den Streit weitestgehend zu schlichten. Zusammen mit dem Busfahrer begab er sich aus dem Gefahrenbereich, kurz danach brach der 71-Jährige jedoch auf der Straße zusammen und verstarb. Am Dienstag erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Obduktion. Dabei schlossen die Gerichtsmediziner ein Fremdverschulden als Todesursache aus. Der 48-Jährige wurde nach Bekanntgabe des Ergebnisses wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell