Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb stiehlt Handtasche aus Fahrzeug

Lennestadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (26. März) zwischen 15.15 und 16 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Straße "Seilmecke" in Elspe die hintere, rechte Scheibe eines Mini eingeworfen, um eine dort offensichtlich abgelegte Handtasche aus dem Fahrzeug zu entwenden. Darin befanden sich unter anderem verschiedene Geld- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente. Der Beutewert beläuft sich auf rund 900 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell