Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Fahrerkarte und Berufskraftfahrerqualifikation

Drolshagen (ots)

Bereits in der vergangenen Woche führte der Verkehrsdienst der Polizei Olpe gezielte Kontrollen der Lenk- und Ruhezeiten von Lkw-Fahrern durch. Dabei kontrollierten die Beamten auf der B 55 in Wegeringhausen einen 41-Jährigen. Dieser führte den Lkw ohne Fahrerkarte und konnte vor Ort keinen Führerschein vorweisen. Er gab an, dass dieser in seinem privaten Pkw liegen würde. Bei der technischen Überprüfung des LKW mit Anhänger konnten die Polizisten keine Verstöße vorfinden. Doch die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerlaubnisklasse CE des Fahrers bereits seit drei Jahren, seine Berufskraftfahrerqualifikation seit über fünf Jahren und seine Fahrerkarte bereits seit zwei Jahren abgelaufen sei. Zudem hatte er nie eine neue Fahrerkarte beantragt. Daraufhin schrieben die Polizisten eine entsprechende Anzeige gegen ihn und seinen Arbeitgeber und benachrichtigten diesen.

