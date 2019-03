Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein weiterer Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Hauptstraße in Wenden ereignet: Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr aus Richtung Altenhof in Richtung Möllmicke und bremste ihr Fahrzeug ab, um nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hinter ihr fuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer. Nach eigenen Angaben bemerkte dieser zu spät, dass die junge Frau abbiegen wollte, leitete noch eine Vollbremsung ein, fuhr ihr aber trotzdem auf. Nach dem Zusammenstoß klagte die 20-Jährige über Nackenschmerzen, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

