Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 9-Jähriger beobachtet Fahrerflucht und gibt entscheidende Hinweise an Polizei

Lennestadt (ots)

Am Samstagabend (23. März) hat ein neunjähriger Junge gegen 22.20 Uhr in Altenhundem beobachtet, wie eine Mazda-Fahrerin beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden Opel fuhr. Dabei sah er, dass die Fahrerin den Schaden begutachtete und sich trotzdem von der Unfallstelle entfernte, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Junge konnte sich allerdings den Fahrzeugtyp und das Kennzeichen merken und teilte dies der Polizei mit. Daraufhin ermittelten die Beamten eine 47-Jährige. Diese öffnete an ihrer Wohnanschrift nicht die Haustür, jedoch fanden die Beamten das Fahrzeug mit diversen Unfallschäden vor. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand an dem Opel ein Sachschaden im höheren, dreistelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

