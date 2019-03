Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 53-Jähriger stützt mit dem Rad und verletzt sich am Kopf

Olpe (ots)

Heute Morgen (25. März) ist gegen 5.25 Uhr ein 53-jähriger Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann befuhr die B55 von Olpe aus in Richtung Oberveischede. Kurz nach der Ortseinfahrt Oberveischede kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Verletzte trug keinen Fahrradhelm. Da ein gut sitzender Fahrradhelm bei einem Sturz aber Verletzungen am Kopf abmildern und sogar verhindern kann, bittet die Polizei Radfahrer, immer - auch auf kurzen Wegen - einen Helm zu tragen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell