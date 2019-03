Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei bittet um Hinweise - Fahrzeuge in Elben beschädigt

Wenden (ots)

Von Mittwoch (20. März) 16 Uhr bis Donnerstag (21. März) 15.15 Uhr haben Unbekannte zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Kaspar-Klein-Straße in Elben beschädigt. An einem Seat zerkratzen die Täter den Lack an der Motorhaube. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. An einem Suzuki zerkratzen sie sämtliche Teile der Karosserie, sodass ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Die Polizei bittet Hinweise und Beobachtungen, die eventuell mit der Tat einhergehen, unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell