POL-OE: Diebe stehlen Lieferwagen und entwenden Trinkgeld und Spirituosen

Donnerstagnacht (21. März)haben zwischen 2 und 5.30 Uhr unbekannte Täter in der Dumicker Straße in Dumicke eine Flügeltür in einem Hotels aufgehebelt und sich so Zugang zu den Räumen verschafft. Dabei nahmen sie Trinkgeld in unbekannter Menge aus einer Schublade und mehrere Flaschen Spirituosen mit. Anschließend entfernten sie sich mit einem Lieferwagen des Hotels. Auf einen Zeugenaufruf des Geschädigten in einem sozialen Netzwerk meldete sich allerdings am frühen Abend ein Mitteiler, der den Wagen in Sondern gesehen hatten. Die Polizei stellte daraufhin den Wagen sicher. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 an.

