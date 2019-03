Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbrecher hebeln Haustür auf und stehlen Daunenjacke

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben gestern (20. März) zwischen 6.30 und 22.50 Uhr die Tür eines Einfamilienhauses in der Seminarstraße aufgehebelt, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dort durchwühlten sie die Räume in allen Etagen und entfernten sich anschließend durch ein Fenster, das in den Garten führt. Bis jetzt konnte der Eigentümer nur feststellen, dass eine blaue Daunenjacke fehlt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte bereits die Spuren vor Ort. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

