Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe stehlen Geldbörse aus Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Olpe (ots)

Mehrere Male haben unbekannte Täter zwischen Montag (18. März) und Dienstag (19. März) Seitenscheiben von Fahrzeugen eingeschlagen, um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden. Wie bereits berichtet, fanden drei Taten in Benolpe statt, eine weitere ereignete sich zudem zwischen 22 und 11 Uhr in Neuenkleusheim statt: Hier schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines in einer Einfahrt geparkten Peugeot in der Straße "Zur Mühle" ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse mit Dokumenten und Bargeld. Dabei verursachten sie an dem Fahrzeug einen Schaden im dreistelligen Bereich. Der Wert der Beute liegt bei rund 300 Euro.

Unabhängig von den Vorfällen bittet die Polizei, Wertgegenstände wie Handys, Schmuck oder Geldbörsen nicht im Fahrzeug liegen zu lassen - auch nicht, wenn diese im Carport stehen. Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

