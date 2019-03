Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit Schutzengel unterwegs: 40-Jähriger fährt unter erheblichen Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Gestern Abend (21. März) haben Zeugen beobachtet, wie ein stark alkoholisierter Mann von einer Gaststätte in Schonholthausen gegen 21.30 Uhr mit einem Transporter in Richtung Lenhausen gefahren ist und meldeten dies der Polizei. An seiner Wohnanschrift trafen die Beamten den 40-Jährigen an und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert im oberen Promillebereich. Daraufhin nahmen ihn die Beamten zwecks Blutprobeentnahme mit auf die Polizeiwache. Zudem untersagten sie ihm, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen und schrieben eine entsprechende Anzeige.

