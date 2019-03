Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht dank Zeugenhinweis erfolgreich geklärt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21. März) hat gegen 15 Uhr ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann mit einem VW Golf einen BMW auf einem Parkplatz in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem beschädigte und sich vom Unfallort entfernte, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete dies dem Fahrzeugbesitzer, als dieser wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Daraufhin verständigte er die Polizei, die den Halter ermitteln konnte. Es entstand ein Sachschaden an der Stoßstande im dreistelligen Eurobereich. Die Beamten schrieben gegen den 21-Jährigen Golf-Fahrer eine entsprechende Anzeige.

