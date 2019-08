Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzte Motorradfahrer bei Frontalkollision

53937 Schleiden (ots)

Am Freitagnachmittag (16.23 Uhr) befuhr ein 66 Jahre alter Motorradfahrer aus Schleiden die B266 aus Richtung Gemünd kommend in Fahrtrichtung Herhahn. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 57-jährigen Motorradfahrer aus Belgien, der die Bundesstraße in Gegenrichtung befuhr. Beide Zweiradfahrer stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

