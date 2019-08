Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unrat brannte im ehemaligen Parkhotel

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (6.45 Uhr) hat es im ehemaligen Parkhotel gebrannt. Das Gebäude steht seit 2010 leer. Im hinteren Bereich wurde eine Rauchentwicklung erkannt. Nach Aussagen der eingesetzten Feuerwehr hat in einem Anbau Unrat (CDs, sonstiger Hausmüll) gebrannt. Eine Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Es wird hinsichtlich Sachbeschädigung durch Feuer an nicht frei zugänglichen Orten ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell