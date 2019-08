Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Ein Mechernicher (33) befuhr am Donnerstag (16.42 Uhr) mit überhöhter Geschwindigkeit einen verkehrsberuhigten Bereich in der Kölner Straße. Nachdem ein Bad Münstereifeler (27) den Fahrer darauf aufmerksam machte, hielt dieser an und stieß den Bad Münstereifeler mit dem Kopf gegen die Stirn. Zudem Beleidigte er diesen. Der Verkehrssünder konnte ermittelt werden und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

