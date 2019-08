Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß beim Abbiegen

53947 Nettersheim (ots)

Eine Frau (41) aus Dahlem befuhr am Mittwoch (19.15 Uhr) mit ihrem Pkw den Zubringer von der Autobahn 1 in Richtung Landstraße 115. Ein Mann (27) aus Mechernich befuhr die Landstraße 115 von Weyer kommend in Richtung Zingsheim.

Die Frau stoppte an der Haltelinie und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 115 abzubiegen. Sie fuhr an und übersah den vorfahrtberechtigten von rechts kommenden Mann. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Mann verletzte sich. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell