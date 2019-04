Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestohlener BMW X5 in Polen sichergestellt (Aichtal)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.04.2019/11.29 Uhr

Aichtal (ES): Der in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Grötzingen gestohlene BMW X5, an dem zur Tatzeit die Kfz.-Kennzeichen S-OU 8632 angebracht waren, ist am Samstag nahe der Ortschaft Miecze im Nordosten Polens im Rahmen einer polizeilichen Verkehrskontrolle sichergestellt worden. Der 40-jährige Fahrer des BMW wurde vorläufig festgenommen.

Auf welche Art und Weise das Fahrzeug, das über ein Keyless-Go-System verfügt, entwendet werden konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen stehen dabei in engem Austausch mit den polnischen Behörden. (mr)

