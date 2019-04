POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firma, Lottogeschäft und Jugendeinrichtung; Fahrzeugbrand; Sachbeschädigung durch Brandlegung; Gleitschirmflieger abgestürtzt

Polizeipräsidium Reutlingen

Unfall zwischen betrunkenem Radfahrer und Pkw-Lenkerin

Ein Verkehrsunfall zwischen einem stark betrunkenen Radfahrer und einer Pkw-Lenkerin hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Reutlinger Innenstadt ereignet. Eine 25-jährige Fiat-Lenkerin war um 1.15 Uhr von der Färberstraße nach links in die Metzgerstraße abgebogen. Hierbei kam es zum leichten Kontakt mit dem 21 Jahre alten Mann, der mit einem Damenrad die Einbahnstraße in die falsche Richtung befuhr. Er war auf der Metzgerstraße verbotenerweise in Richtung Karlstraße unterwegs. Durch die Berührung verlor der Radler das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Fatalerweise hatte er eine Bierflasche in der Hand, die beim Sturz zu Bruch ging und den jungen Mann an der Hand verletzte. Er musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von deutlich über zwei Promille. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (ms)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag an der Einmündung Nürtinger Straße / Grafenberger Straße ereignet hat. Ein 32-jähriger Metzinger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Nissan Note auf der Nürtinger Straße in Richtung Grafenberg unterwegs. Weil er offensichtlich nicht auf die Straße achtete, übersah er, dass an der Einmündung zur Nürtinger Straße eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf an der roten Ampel stand. Nahezu ungebremst krachte er mit seinem Nissan ins Heck des Golf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Golf-Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Nissan war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße Hohes Gestade ist ein Unbekannter am späten Sonntagabend eingebrochen. Gegen 23.25 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine Scheibe in einem Rolltor Zutritt zum Firmengebäude. Beim Einsteigen löste er die Alarmanlage aus, sodass er sofort die Flucht ergriff, vermutlich ohne etwas gestohlen zu haben. Dabei hinterließ er einen Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Erkenbrechtsweiler (ES): Gleitschirmflieger abgestürzt

Zum Glück nur leichtverletzt wurde ein 63 Jahre alter Mann, der am Sonntagmittag mit seinem Gleitschirm verunglückt ist. Der erfahrene Flieger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Schirm vom Fluggelände Neuffen-Nord gestartet. Nach wenigen Flugminuten bemerkte er, dass sich seine Fangleinen teilweise verheddert hatten. Beim Versuch diese wieder freizubekommen, klappte sein Schirm seitlich ein. Der Pilot stürzte aus etwa 40 Metern Höhe ab und prallte durch die Bäume gebremst auf den Waldboden. Ein Passant, der den Absturz beobachtet hatte, kümmerte sich sofort um den Mann und begleitete ihn zum nahegelegenen Parkplatz, wo der Verunglückte vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt wurde. (cw)

Filderstadt (ES): Auto ausgebrannt

Ein technischer Defekt dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeuges am Sonntagmittag auf der B 27 gewesen sein. Ein 34-jähriger Stuttgarter war gegen 13.45 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als ihm plötzlich ein Reifen platzte. Weil dabei vermutlich eine Ölleitung beschädigt wurde, entzündete sich durch den Funkenschlag zunächst der Motorraum. Der Fahrer hielt an der Abfahrt zur B 312 an, sodass alle fünf Insassen das Fahrzeug verlassen konnten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird etwa 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Parker beschädigt und davongefahren (Zeugenaufruf)

Beträchtlichen Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkten VW verursacht. Der graue Caddy war in der Zeit zwischen Samstag, 16.45 Uhr, und Sonntag, 20.15 Uhr, im Kurvenbereich Potsdamer Straße / Magdeburger Straße abgestellt. Den Beschädigungen zufolge schrammte ein Fahrzeug so heftig an der Fahrerseite des Caddy entlang, dass dieser in der Folge nicht mehr fahrtauglich war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Mann auf Kartbahn angefahren

Ein Mann ist am Sonntagmittag auf einer Kartbahn angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr drehte eine Gruppe von acht Kindern ihre Runden. Als die Zeit abgelaufen war, ging ein 25-jähriger Mitarbeiter der Kartbahn zu den Fahrenden. Ein sechsjähriges Mädchen verwechselte beim Abstoppen vermutlich die Bremse mit dem Gaspedal und erfasste mit dem Überrollbügel des Fahrzeugs den jungen Mann. Dieser versuchte vergeblich, mit einem Sprung dem Kart auszuweichen. Der 25-Jährige stürzte so unglücklich auf den Boden, dass er nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort in eine Klinik eingeliefert werden musste. (ms)

Plochingen (ES): Aufmerksamer Nachbar

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Sachs-Straße Schlimmeres verhindert. Der Mann hörte gegen neun Uhr einen Rauchmelder aus der Wohnung einer 24 Jahre alten Frau. Da auf Klopfen niemand öffnete, betrat er mit einem Zweitschlüssel die Wohnung. Die Räume waren beim Betreten stark verraucht und die junge Frau schlief auf dem Sofa. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich ein Topf mit verbranntem Essen. Die sofort verständigte Feuerwehr, die mit 23 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausrückte, musste lediglich die Wohnung belüften. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht. Durch das rechtzeitige Entdecken war kein nennenswerter Sachschaden entstanden. (ms)

Dettingen unter Teck (ES): In Lottogeschäft eingebrochen

In ein Lottogeschäft in der Kirchheimer Straße ist ein unbekannter Täter im Laufe des Wochenendes eingebrochen. Auf der Suche nach Stehlenswertem hebelte der Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, die Zugangstür des Geschäfts auf. Da in den Räumen kein Bargeld aufbewahrt wird, machte sich der Unbekannte mit ein paar Zigarettenschachteln wieder aus dem Staub. Der von ihm angerichtete Sachschaden übersteigt mit etwa 1.000 Euro den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches. (ak)

Wernau (ES): Fenster eingeschlagen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht zum Montag in die Räume eines Jugend- und Tagungshauses in der Antoniusstraße eingebrochen ist. Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr, schlug der Täter eine Scheibe zu den Büroräumen ein und entriegelte das Fenster. Mit einer Porzellansparkasse, in der sich nur wenige Euro befanden, verließ er das Gebäude wieder. Der Dieb hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. (ak)

Mössingen (TÜ): Unfall verursacht und davongefahren

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Öschingen einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern, nach Hause gefahren. Der 49-Jährige war kurz vor drei Uhr mit seinem Wagen in der Gustav-Schöller-Straße in ortseinwärtiger Richtung unterwegs. Auf gerader Strecke prallte er mit Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Dieser wurde mehrere Meter nach vorne gegen einen Audi geschoben, der noch gegen einen weiteren Audi stieß. Weiterhin wurde ein Zaun beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Da sein Fahrzeug Betriebsstoffe verloren hatte, konnten die Beamten der Spur folgen. Der Mann wurde an der Halteranschrift im Haus angetroffen. Da der 49-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. An seinem Auto beläuft sich der Schaden auf zirka 5.000 Euro. (ms)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Parkbank angezündet

Wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Ammerbuch gegen zwei Unbekannte, die am frühen Montagmorgen in der Herrenberger Straße eine Sitzbank in Brand gesetzt haben. Gegen 1.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem Zeugen beobachtet hatten, wie die Männer Unrat vor die Sitzbank nahe der Bäckerei ausleerten und in Brand gesetzt hatten. Das Feuer griff dann sehr schnell auf die Sitzbank über. Als die beiden bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ergriffen sie die Flucht und rannten in Richtung der Bankfiliale davon. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte den Brand zwar schnell löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass das Sitzmöbel vollständig zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

