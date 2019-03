Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beschädigtes Auto gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Halter oder die Halterin eines Autos, das am Donnerstagmorgen in der Hussongstraße geparkt war. Der Pkw stand in Fahrtrichtung Kaiserbergring in Höhe des Hauses Nummer 17 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Möglicherweise hat der Halter oder die Halterin noch nicht bemerkt, dass der Wagen beschädigt wurde. Er oder sie wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Gegen 8.30 Uhr streifte eine Autofahrerin im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug. Wie die 66-jährige Frau später bei der Polizei zu Protokoll gab, sei sie weitergefahren, um einen Zettel zu holen, mit dem sie an dem beschädigten Pkw eine Notiz hinterlassen wollte. Als sie Unfallverursacherin kurz darauf zur Unfallstelle zurückkam, war der andere Wagen aber nicht mehr da.

Die 66-Jährige entschied sich deshalb dafür, den Unfall selbst bei der Polizei anzuzeigen. Auf die Frau kommt trotzdem eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. Sie hätte die Unfallstelle nicht einfach verlassen dürfen. | cri

