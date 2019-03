Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dritte Anzeige in gleicher Angelegenheit

Kaiserslautern (ots)

Nicht aus Unwissenheit, sondern mutwillig hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet jetzt die dritte Anzeige in der gleichen Sache eingehandelt. Einer Streife war am Donnerstag der Pkw des Mannes in der Papiermühlstraße aufgefallen. Eine routinemäßige Überprüfung der (ausländischen) Zulassung ergab, dass der Fahrzeughalter bereits seit knapp drei Jahren in Kaiserslautern lebt - sein Auto aber trotz mehrfacher Aufforderung immer noch nicht umgemeldet hat. Er erhielt deshalb jetzt die dritte Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. | cri

