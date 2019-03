Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Begegnung der dritten Art endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Eine "Begegnung der dritten Art" hat ein Pärchen der Polizei gemeldet. Die Polizeiinspektion 1 hat Ermittlungen wegen Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Nach Angaben des 21-jährigen Mannes und der 19 Jahre alten Frau waren sie am Samstagabend mit ihrem Ford Fiesta in der Burgstraße unterwegs, als sie in Höhe der Fruchthalle von einem anderen VW Touran "geschnitten" wurden. Als beide Fahrzeuge wenige Meter weiter bei "Rot" an der Ampel nebeneinander anhielten, sei es zu einem Streitgespräch mit dem Fahrer des VW Touran gekommen. Der Mann sei daraufhin ausgestiegen, habe das Pärchen beleidigt und gegen den Ford Fiesta getreten. Dabei entstand Sachschaden.

Doch damit nicht genug: Anschließend lief der Mann zur Beifahrertür, öffnete sie, packte den 21-Jährigen am Arm und versuchte, ihn aus dem Wagen zu ziehen. Der Beifahrer konnte jedoch die Tür wieder schließen und verriegeln.

Aufgrund des Kennzeichens am VW Touran konnte die Polizei den Halter ermitteln und über ihn den Fahrer ausfindig machen, der den Wagen zur Tatzeit steuerte. Auf den 31-jährigen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. | cri

