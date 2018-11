POL-EN: Herdecke - Einbruch scheitert

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 10.11.2018, 00.00 Uhr bis 11.11.2018, 11.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser an der Buchenstraße einzudringen. In beiden Fällen versuchten die Einbrecher über die Haustüren in die Häuser zu gelangen. Die Türen hielten den Aufbruchsversuchen stand.

