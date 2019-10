Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Kornwestheim: 30-jähriger Autofahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, flüchtete am Dienstag ein 30-Jähriger vor der Polizei. Gegen 22.15 Uhr befuhr der Mann mit einem Opel Insignia die B 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Vermutlich als er in der Straße "Mäurach" eine Kontrollstelle der Polizei erkannte, wendete er im Bereich der Monreposstraße und setzte seine Fahrt in Richtung Ludwigsburg fort. Eine Streife nahm umgehend die Verfolgung auf und versuchte ihn durch Anhaltezeichen zu stoppen. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte. Über die B 27 gelangte er in die Bietigheimer Straße. Dort musste eine 51-jährige Frau, die sich an ihrem Auto befand, beiseite springen, um nicht von dem Opel erfasst zu werden. Die Streifenwagenbesatzung konnte das flüchtende Fahrzeug schließlich stehend in der angrenzenden Charlottenstraße feststellen. Hierauf beschleunigte der Opel-Fahrer und fuhr erneut mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 27 in Richtung Kornwestheim davon. Während der Flucht touchierte der Opel-Lenker kurz vor der Abfahrt Kornwestheim Mitte/Ost einen Bordstein. Das linke Vorderrad verlor daraufhin Luft und der Reifen zerfetzte. Auf der Felge fuhr der Mann mit seinem beschädigten Auto weiter und verließ an der Abfahrt Kornwestheim-Süd die Bundesstraße. Im Bereich der Ausfahrt endete letztendlich die Flucht des Mannes. Statt abzubiegen, fuhr er geradeaus über einen weiteren Bordstein, stieß gegen ein Verkehrszeichen und prallte, nachdem er die Stuttgarter Straße überquert hatte, frontal gegen eine Betonmauer. Die nachfolgende Streifenwagenbesatzung konnte im Abfahrtsbereich dem Fluchtfahrzeug aufschließen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte der Streifenwagen ebenfalls mit der Mauer. Bei der darauffolgenden Kontrolle und der vorläufigen Festnahme stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem befanden sich im Opel verbotene und erlaubnispflichtige Gegenstände. Ein Reizstoffsprühgerät, ein Einhandmesser, ein Springmesser, ein Teleskopschlagstock sowie eine Luftpistole wurden schließlich beschlagnahmt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Durch die Unfälle wurden nach bisherigen Erkenntnissen weder der Opel-Lenker noch die beiden Insassen im Streifenwagen verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 31.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen. Die Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711 6869-0, sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Opel-Lenkers möglicherweise gefährdet wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell